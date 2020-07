Importheffing mais naar € 0

De Europese Commissie heeft de importheffing op mais teruggezet naar € 0.

De heffing was begin mei ingevoerd omdat mais in de Verenigde Staten voortdurend goedkoper werd als gevolg van de coronacrisis. Nu de Amerikaanse maisprijs weer is gestegen, verdwijnt de noodzaak van een importheffing om de Europese maisproducenten te beschermen tegen goedkope invoer.

Variabele importheffing in 2010 ingesteld

De vorige importheffing gold van oktober 2017 tot begin maart 2018. De variabele invoerheffing voor mais is in 2010 ingesteld. Toen paste de Europese Commissie de graanmarktordening aan. De EU hanteert voor mais een variabele invoerheffing en geen vaste, omdat de EU veel mais importeert.

Heffing hangt af van drie factoren

De heffing hangt af van drie factoren: de maisprijs op de termijnmarkt in Chicago, de premie voor het transport van Amerikaanse mais naar een haven in de Golf van Mexico en de vrachtkosten van die haven naar de Europese Unie. Van deze drie bedragen wordt € 157,03 afgetrokken. Dat is 155% van de interventieprijs van € 101,31. Het bedrag dat overblijft is de theoretische invoerheffing.

De Commissie berekent dagelijks het gemiddelde van de laatste tien dagen. Als het gemiddelde hoger is dan € 5, wordt dat gemiddelde de importheffing. Pas als daarna het gemiddelde meer dan € 5 afwijkt, wordt de heffing aangepast.