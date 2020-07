IRS waarschuwt voor bladschimmels in grootste deel van het land

Nadat eerder deze week cercospora in suikerbieten is gevonden op de Groninger klei, is nu ook in Gelderland de eerste cercospora-aantasting gevonden.

Dat meldt de bladschimmelwaarschuwingsdienst van het IRS. De bladschimmelwaarschuwing geldt nu voor het hele oostelijke deel van Nederland. Op het West-Brabantse zand is naast cercospora ook stemphylium gevonden. In Limburg zijn naast deze schimmels ook nog roest en ramularia in een perceel bieten gevonden. Bietenpercelen wekelijks controleren De bladschimmelwaarschuwingsdienst adviseert telers in deze gebieden alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren. Vanwege resistentiemanagement is het belangrijk alleen te spuiten als er vlekjes door een van de vijf bladschimmels zijn gevonden. Telers moeten er rekening mee houden dat veel cercospora resistent is tegen strobilurinen.