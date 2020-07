Geen ontheffing nacontrole pootaardappelen

De NAK stelt geen ontheffingsdata vast voor de klassen E, A, en B van nacontrolegroepen 1 en 2.

Vanwege de zeer ongunstige situatie in de veldkeuring als gevolg van een hoge luizendruk en veel viruszieke planten in het veld heeft de vaste commissie pootaardappelen van de NAK besloten om dit jaar geen ontheffingsdata vast te stellen voor de klassen E, A, en B van nacontrolegroepen 1 en 2.

Alle pootaardappelen in nacontrole

Hierin zitten de vatbare en minder vatbare rassen. Alle pootaardappelen in deze groepen moeten dus ongeacht klasse en loofdooddatum in de nacontrole. Voor controlegroep 3, met de weinig vatbare rassen, geldt voor de klassen E, A en B net zoals in voorgaande jaren een ontheffing van nacontrole.

Nieuw is dat de klassen A en B niet automatisch in klasse verlaagd worden wanneer het loof twaalf dagen na start van loofvernietiging niet volledig afgestorven is.