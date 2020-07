Extra beregenen voor genoeg loof bij bolvorming uien

Akkerbouwer Jaap de Zeeuw in Nagele (Fl.) beregent zijn uien extra om meer loof te krijgen voor het gewas aan de bolvorming begint.

Hij is niet helemaal tevreden over de stand van deze 11 hectare rode Red Barons. Door structuurproblemen en droogte staan er te weinig planten. Ook lopen ze wat achter. De planten hebben zes pijpen, terwijl er zeker twee meer nodig zijn voor een goede opbrengst. “Er staat te weinig loof op. Over anderhalve week begint de bolvorming, dan gaat de ui binnenrokken maken. Daar is meer blad voor nodig. Dus moeten we ze vochtig houden.”



Al het beregenen is veel extra werk. De Zeeuw: "Met kleine beetjes water kun je veel bereiken. We hebben nu 4 of 5 keer beregend. Zo proberen we er het beste van te maken."

Jaap de Zeeuw bekijkt het loof van een uienplant. Er zijn meer pijpen nodig voor de productie.

Van bovenaf is goed te zien dat de stand van de uien wat hol is.

Het is nog altijd droog in de Noordoostpolder. De uien hebben meer loof nodig om een goede bol te maken.

Veel werk

Het is een boel extra werk om ze de benodigde 14 millimeter te geven. “Niet te veel water, want dan krijg je plasvorming en daarmee risico op fusarium. Met kleine beetjes water kun je veel bereiken. We hebben nu 4 of 5 keer beregend. Zo proberen we er het beste van te maken. Een topper wordt het in elk geval niet. En ik denk ook dat de oogst laat valt dit jaar.”

Vier haspels

De Zeeuw kocht dit voorjaar zijn vierde haspel om de gewassen van voldoende vocht te voorzien. Ook aardappelen en wortelen worden beregend. Het is nog altijd droog. “Als ik graaf, krijg ik geen vieze handen”, schetst hij. “Maar we mogen niet te veel klagen; vorige week was ik in Zeeland en daar staan de uien gemiddeld een stuk slechter dan hier.”