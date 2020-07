Exportvolume uien loopt terug richting seizoenseinde

De uienexport loopt terug, zoals gebruikelijk richting seizoenseinde. Groot-Brittannië blijft in deze periode een stabiele klant voor de Nederlandse uien.

In week 25, de week van 15 juni, is krap 7.000 ton uien uitgevoerd door de Nederlandse exporteurs. Dat blijkt uit de voorlopige gegevens van het GroentenFruit Huis

Meer uien naar Zweden

De voorgaande week is gecorrigeerd van 9.310 naar 9.680 ton uien. Dat komt door de later binnen gekomen transportgegevens van export naar EU-landen. Het totaal komt zo op 1.173.141 ton uitgevoerde uien in dit lopende seizoen. Vorig seizoen was dat 819.971 ton en in 2017-‘18 was dat 1.161.378 ton.

In de week van 15 juni gingen de meeste uien wederom naar Groot-Brittannië: 1.016 ton. Dat is 562 ton minder dan de voorgaande week. De tweede plek is voor Guinee met 843 ton, zo ongeveer de helft van de week ervoor (1.518 ton). Daarna volgt Zweden met 833 ton, een stuk meer dan de week ervoor, toen Zweden 506 ton afnam. Sierra Leone daalde dan weer flink; van 716 naar 481 ton.

Zoals gezegd; het seizoenseinde komt in zicht en daarmee nemen de exportvolumes in dit recordseizoen af.