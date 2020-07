Eerste bladschimmels in risicopercelen suikerbieten

De eerste cercospora-aantastingen in suikerbieten zijn gevonden in de risicopercelen.

Dat meldt de Agrarische dienst van Suiker Unie. Risicopercelen zijn bieten naast bieten of bietenpercelen in een nauwe rotatie. De afgelopen droge zomers met hoge temperaturen tijdens de dauwnachten zijn voor cercospora ideaal geweest om zich goed te ontwikkelen. Ook beregening versterkt het effect van de temperatuur door het creëren van een vochtig klimaat in het gewas.

Gewasrotatie van invloed op bladschimmels

Naast het weer is de gewasrotatie van grote invloed op de ziektedruk van bladschimmels door de hoeveelheid sporen die na een voorgaande bietenteelt nog aanwezig is. Daardoor is het in een nauwe rotatie moeilijker om cercospora te beheersen.

Perceelspecifiek infectierisico

In BAS (Bieten Advies Systeem) is afgelopen week het perceelspecifiek infectierisico voor cercospora of stemphylium aan de bladschimmel applicatie toegevoegd. De aanwezigheid van schimmelsporen wordt ingeschat op basis van de rotatie, biet naast biet, grondsoort en bietenhoop van voorgaande jaren. Met deze informatie kan zo goed mogelijk voor elk perceel worden voorspeld wat het infectierisico is.

Luizendruk neemt af

De bladluistellingen van de laatste week wijzen uit dat de luizendruk momenteel laag is. Op verschillende percelen verdeeld over het land zijn verschijnselen van vergelingsziekte zichtbaar. Er is dus virusdruk aanwezig. Het betreft op dit moment nog maar enkele planten. Over de uiteindelijke aantasting is volgens Suiker Unie nog geen duidelijkheid te geven.