Druklogger-eis voor Agrifac-HTA eraf

Op een Agrifac-spuit met HTA-luchtvloeistoffendoppen hoeft voortaan geen druklogger meer te zitten. Dat heeft de Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) bekendgemaakt.

Voorwaarde is dat de spuitboomhoogte boven het gewas of de grond maximaal 30 centimeter mag bedragen, dat de dopstafstand 25 centimeter in plaats van 50 centimeter is en dat een Agrifac 10/39-TKSS4-kantdop is gemonteerd. De spuit is dan goedgekeurd tot en met 95% driftreductie.

De andere luchtvloeistofsystemen Airjet en Airtec zijn niet door TCT goedgekeurd als driftreductietechniek. Op de laatst genoemde systemen blijft een druklogger op zowel de vloeistofleiding als de luchtleiding verplicht. Ook op de HTA van Agrifac trouwens als niet aan de extra randvoorwaarden zoals spuitboomhoogte en 25 cm-dopafstand wordt voldaan.

Upgraden kost redelijk wat, maar kan interessant zijn

Het is niet zo dat deze toekenning direct alle Agrifac-gebruikers met HighTechAir DriftcontrolPlus uit de brand helpt. Vrijwel alle uitgeleverde spuiten zijn namelijk uitgerust met een dopafstand van 50 centimeter. De aanpassing van 50 naar 25 centimeter dopafstand kost enkele duizenden euro’s. Het voordeel van deze investering is dat een druklogger dan niet langer nodig is en de spuitmachinist daardoor met meer lucht kan spuiten dan voorheen met druklogger. Bij de luchtvloeistofsystemen is de luchtdruk namelijk gemaximaliseerd op 0,3 bar, en de druklogger legt vast of de spuitmachinist zich daaraan houdt. Spuiten met meer lucht geeft een beduidend betere bladbedekking.

Steven Koops, product manager spuiten bij Agrifac, verwacht dat er zeker gebruikers zijn die hun spuit laten upgraden met de nieuwe optie. Niet alleen omdat de druklogger dan niet meer nodig is, maar ook omdat dan toch een goede bladbedekking te realiseren is bij 95% driftreductie. Met de ‘oude’ techniek en driftreductie-eisen kan de Agrifac met HTA-techniek ook met 95% driftreductie spuiten, maar zijn de druppels soms te grof om effectief te zijn voor bepaalde kritische toepassingen.

Weer geen 75% 90-graden-tophoekdop

TCT heeft ook twee 80-graden-tophoekdoppen met een driftreductie van 50% goedgekeurd, namelijk de Albuz AVI 80-01 en de Albuz 80-015. Het is vooral wachten op een 75% driftreductiedop met een tophoek van 80 of 90 graden. Een spuit met verlaagde spuitboom (30 centimeter hoogte), dopafstand 25 centimeter en 50% driftreductie 90-graden-tophoekdop is volgens de TCT goedgekeurd als 90% driftreductie. Met een 75%-driftreductiedop zou de spuit met verlaagde spuitboom 95% driftreducerend zijn, net zoveel als bijvoorbeeld een spuit met luchtondersteuning.

Telers wachten met smart op een 90 graden-tophoekdop, die minimaal 75% driftreducerend is. Conventionele spuiten zonder driftreductietechnieken zijn dan eenvoudig en tegen weinig geld 95% tot 97,5% driftreducerend te maken, met behoud van goede bladbedekking.

Driftreductietechnieken als luchtondersteuning en wings zoals WingsSprayer en Dubex Wave kosten zo’n € 400 tot € 1.000 per meter, dus een meerprijs van zo’n € 14.000 tot € 30.000 voor een 33-meter-spuit. Met alleen 25-centimeter montagesets en een reeks nieuwe 90-graden-tophoekspuitdoppen zijn telers voor de helft van het geld klaar.