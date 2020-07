Cosun vraagt aandacht voor burgerinitiatief veredeling

Cosun Beet Company, voorheen Suiker Unie, vraagt aandacht voor het Europees burgerinitiatief (EBI) ‘Grow Scientific Progress – Crops Matter’. De huidige Europese regelgeving kent een verbod op nieuwe veredelingstechnieken in de EU. Nieuwe veredelingstechnieken zijn volgens Cosun Beet Company hard nodig om gewasbeschermingsmiddelen die niet meer mogen of kunnen worden gebruikt, te vervangen.

‘Grow Scientific Progress – Crops Matter’ stelt wijzigingen voor in de huidige GGO-wetgeving (Richtlijn 2001/18/EG) om in te spelen op belangrijke ontwikkelingen in verdelingstechnieken. Cosun roept alle betrokkenen op om dit EBI te steunen door het initiatief te ondertekenen. Dit kan nog tot 25 juli 2020.

Ziektedruk hoger

De ziektedruk wordt alleen maar hoger en de middelenkast steeds leger, zo meldt Cosun Beet Company. Dat blijkt ook in de dagelijkse praktijk. De laatste weken zijn in meerdere regio’s bladschimmels waargenomen. Dit betreft zowel stemphylium als cercospora, maar ook roest is gezien. De enige regio’s waar IRS nog geen bladschimmelmelding heeft uitgedaan, zijn de Zeeuwse eilanden, Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Friesland. Via de BAS-app is ook snel een inzicht te krijgen in de infectiewaarden en daarmee kans op aantasting. Meer dan duizend telers hebben deze app al gedownload. Alle leden van Cosun hebben eind mei een e-mail ontvangen over de mogelijkheid om de BAS-app te downloaden.

Vergelingsvirus

De eerste aantastingen met het vergelingsvirus zijn ook waargenomen. Daar waar het virus snel om zich heen grijpt, kan dat tot aanzienlijk schade leiden. Ondanks luizenbestrijding lukt het onvoldoende om het vergelingsvirus weg te houden. Daar is op dit moment niets meer aan te doen.