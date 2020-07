Cosun gaat meer suiker toepassen buiten voeding

Cosun Beet Company, de nieuwe naam van Suiker Unie, verwacht dat in 2050 meer dan de helft van de suiker wordt verkocht buiten de voedingsmarkt.

De bietenverwerker produceert naast suiker ook veevoer, groen gas en ethanol. Daarnaast worden nieuwe grondstoffen ontwikkeld uit bieten. Dit laatste wordt belangrijker. Daarom heeft Suiker Unie sinds 2 juli een nieuwe naam: Cosun Beet Company.

Consument eet minder suiker en wil minder plastic

De wensen van de consument veranderen, constateert directeur Paul Mesters. ”Consumenten eten steeds minder suiker. En ze willen vervuiling door moeilijk afbreekbaar plastic voorkomen en dat de uitstoot van CO2 omlaag gaat. Wij spelen met onze nieuwe strategie in op die trends.”

“De druk om de economie te vergroenen wordt steeds groter. Wij halen voedingseiwit uit bietenblad. De vezels uit bieten verwerken we tot grondstoffen voor cosmetica, was- en schoonmaakmiddelen en verf en coatings. Suiker is een grondstof voor de productie van bio-plastic.”

Paul Mesters (56) is directeur van Cosun Beet Company. Dat is sinds 2 juli 2020 de nieuwe naam van Suiker Unie. - Foto: Peter Roek

Grondstof voor schoonmaakmiddel brengt al geld op

Dit alles staat nog aan het begin. Mesters: “De grondstoffen voor was- en schoonmaakmiddelen brengen al geld op. De andere nieuwe grondstoffen zitten nog in de ontwikkelings- of pilotfase. We hebben nog zeker 5 jaar nodig om dergelijke producten op de markt te zetten.”