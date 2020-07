Blinkers duiken op in suikerbieten

Bieten met symptomen van rhizomanie, de zogenoemde blinkers, zijn weer te zien.

Dat meldt het bieteninstituut IRS. De symptomen zijn lichtgeel blad met een gestrekte, steile bladsteel, waardoor de bladeren meestal boven het gewas uitsteken.

Wanneer ondanks het gebruik van een resisistent ras toch minstens 2 tot 5% van de planten door rhizomanie is aangetast, dan is een een resistentiedoorbrekende variant van het rhizomanievirus op het perceel aanwezig en kan de teler in het vervolg beter kiezen voor een ras met aanvullende resistentie (ras met twee resistentiegenen), adviseert het IRS.