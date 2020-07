Backx: ‘Grootste boef dreigt vrijuit te gaan in pootgoedfraude’

Directeur Gerard Backx van pootgoedhandelshuis HZPC is blij dat de Tweede Kamer vragen stelt aan landbouwminmister Carola Schouten over de pootgoedfraude van vorig jaar.

De aanleiding is dat de NVWA is gestopt met het strafrechtelijk onderzoek naar de fraudezaak, waarbij handelsbedrijf Zeeland Trade vervalste NAK-certificaten gebruikte. Backx: “Het lijkt zo alsof Nederland zich gemakkelijk afmaakt van zo’n fraude. Dat is schadelijk voor het imago van ons pootgoed.”

‘NVWA hoefde alleen maar bal in te koppen’

De NVWA stelt dat België al een strafrechtelijk onderzoek heeft ingesteld naar de fraude. Daarom hoeft een andere lidstaat dat niet nog eens te doen. Backx: “Ik kan niet beoordelen of dit een goed juridisch argument is. Ik hoop echter wel dat Schouten met een diepgravend antwoord komt en zich er niet met een technisch juridisch antwoord van afmaakt. De pootgoedsector heeft zelf deze fraude aan het licht gebracht. De NVWA hoefde alleen maar de bal in te koppen. Nu dreigt de grootste boef vrijuit te gaan.”