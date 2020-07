Avebe betaalt € 76,50 per ton zetmeelaardappelen

Avebe betaalt voor zetmeelaardappelen van oogst 2019 een basisprijs van € 76,50 per ton.

Dat maakte de coöperatie vrijdag 3 juli aan de leden bekend. De campagneprijs valt daarmee € 5,50 per ton hoger uit dan de voorschotprijs waarmee Avebe eind mei naar buiten kwam. Inclusief premies en toeslagen komt de gemiddelde zetmeelaardappelprijs uit op € 84 per ton.

Over teeltjaar 2018 betaalde Avebe € 80 per ton als basisprijs, inclusief premies en toeslagen kwam de prijs toen uit op € 90 per ton. Na afsluiting van het boekjaar maakt de coöperatie in november de prestatieprijs bekend. Daarin is ook het coöperatief resultaat verwerkt.