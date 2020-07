Amora-opbrengst vooralsnog gemiddeld

De groei van het halfvroege aardappelras Amora volgt vooralsnog exact de groeicurve van het meerjarig gemiddelde. Dat blijkt uit de eerste proefrooiingen van het Belgische aardappelinstituut PCA.

De gemiddelde opbrengst per hectare na 91 groeidagen bedraagt 33 ton per hectare, wat ook het meerjarig gemiddelde is na 91 groeidagen. Het PCA bemonstert acht percelen verspreid over België. Er blijkt tussen de percelen wel behoorlijk wat spreiding in opbrengst. De hoogste opbrengst bedraagt 44 ton per hectare, de laagste slechts 18 ton. Dit zijn de bruto-opbrengsten, dus alle sorteringen en inclusief afval.

Perceel met bacterierot

Twee percelen bleven erg achter in opbrengst en hebben nauwelijk knollen in de frietsortering 50 opwaarts. Een perceel kampt vermoedelijk met bacterierot. Beide slechte percelen zijn al sterk aan het afrijpen. De percelen met meer dan 40 ton per hectare hebben ook al enkele tonnen in de maat 70 opwaarts.

De aardappelen zijn wel wat fijner dan het meerjarig gemiddelde. Normaal ligt het percentage grof (50 opwaarts) op 23 ton per hectare, oftewel 72%. Dit jaar is dat gemiddeld 21 ton per hectare, oftewel 60%.

Meerwaarde beregenen

Beregenen blijkt in het droge voorjaar meerwaarde te hebben gehad. Drie percelen die al vanaf half mei tweemaal tot driemaal zijn beregend, halen 42 tot 44 ton per hectare. Een perceel is half juni eenmaal beregend en noteert 32 ton per hectare. Een beregend perceel noteert een zeer slechte hectare-opbrengst, maar dat is het perceel met bacterierot. Beregenen geeft dan geen soelaas.