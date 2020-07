Alle aandelen Cebeco Granen naar CZAV

Coöperatie CZAV koopt het belang van 50% van Agrifirm in Cebeco Granen.

Hiermee wordt CZAV met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 100% eigenaar van Cebeco Granen.

CZAV werkt in toenemende mate samen voor haar afzet van granen met Cebeco Granen. Agrifirm heeft gekozen voor een meer rechtstreekse marktbenadering. Daardoor is het niet langer logisch voor Agrifirm om aandeelhouder van Cebeco Granen te blijven. De aandeelhouders denken zo de toekomst van Cebeco Granen het best gegarandeerd wordt.

Netwerk in Noordwest-Europa

Cebeco Granen is gevestigd in Rotterdam en is een belangrijk regionaal handelsbedrijf in tarwe en gerst. De onderneming heeft een netwerk met collecteurs en afnemers in Noordwest-Europa. Bij Cebeco Granen werken 5 medewerkers.

De transactie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de ACM en de ondernemingsraad van CZAV.