Akkerbouwer: ‘Hagel sloeg 88% bietenblad af’

De hagelbui van zaterdag 27 juni heeft in de suikerbieten van akkerbouwer Cors Onnes in het Groningse Finsterwolde 88,2% bladbeschadiging veroorzaakt.

Dat meldt akkerbouwer Onnes na de taxatie afgelopen vrijdagmiddag. “De opbrengstderving is hierdoor vastgesteld op 21,2%. Bij 100% bladverlies is de opbrengstderving 26%”, legt hij uit. “De bieten kunnen zich, afhankelijk van het stadium waarin ze verkeren, herstellen door nieuw blad aan te maken. In de tussentijd groeien de bieten veel minder.” Het beschadigde bietenperceel is 20 hectare groot.

De andere percelen wintertarwe, zomergerst en koolzaad worden later getaxeerd.