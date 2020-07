Agritel: vergelingsziekte slaat toe in suikerbieten EU

De vergelingsziekte slaat toe in suikerbieten in Europa. Het Franse marktbureau Agritel verwacht dat de EU daardoor honderdduizenden tonnen suiker minder gaat produceren.

De EU zou zelfs weer een netto-importeur van suiker kunnen worden. Sinds de afschaffing van de suikerquotering in september 2017 exporteerde de EU altijd meer suiker dan werd ingevoerd.

Derde jaar van tegenvallende opbrengsten

Agritel stelt dat de Europese bietsuikersector zich kan opmaken voor een derde jaar van tegenvallende opbrengsten. In 2018 werd de suikerproductie gedrukt door droogte. Ook in 2019 en dit jaar hebben veel bietenpercelen last gehad van een watertekort. Dit jaar slaat echter ook de vergelingsziekte hard toe in de suikerbieten. “De gezondheid van de bieten baart de telers in het noorden en westen van Europa grote zorgen. De vergelingsziekte gaat dit jaar veel opbrengst kosten. Het is nu nog moeilijk in te schatten, maar de Europese suikeropbrengst kan daardoor honderdduizenden tonnen lager uitvallen.”

Europees verbod op neonicotinoïden

Agritel schrijft de opmars van vergelingsziekte toe aan het Europese verbod op neonicotinoïden, dat sinds voorjaar 2019 ook de bietentelers raakt. “Overheden moeten concrete oplossingen bieden voor het probleem dat is ontstaan door het verbod. Veel suikerproducenten zijn nu bezig hun strategie te bepalen voor de lange termijn. Het bietenareaal dreigt verder te krimpen door de tegenvallende opbrengsten. Dat kan uiteindelijk leiden tot sluiting van fabrieken.”