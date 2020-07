Agrico betaalt € 30,21 per 100 kilo pootaardappelen

Agrico betaalt voor oogst 2019 een gemiddelde pootgoedprijs van € 30,21 per 100 kilo maat 28-op, dus inclusief het bovenmaatse pootgoed.

De gemiddelde prijs in de pootgoedmaten 28-55 bedraagt € 37,08. Dat levert de pootgoedtelers een financiële opbrengst per hectare op, die in de buurt komt bij die van oogst 2018.

Uitzonderlijk hoge pootgoedprijs

De gemiddelde poolprijs van € 30,21 (28-op) is € 9,36 lager dan voor oogst 2018 is betaald. Maar oogst 2018 leverde een uitzonderlijk hoge pootgoedprijs (€ 39,57) op omdat er door droogte veel minder was geoogst. Veel bovenmaat kon als pootgoed worden verkocht of bracht op de krappe consumptiemarkt goed geld op. De kilo-opbrengsten per hectare liggen bij oogst 2019 een kwart hoger dan bij oogst 2018, zegt Wieger van der Werff, commercieel manager poot- en consumptieaardappelen bij Agrico. “Daarom valt de financiële opbrengst per hectare nog hoog uit.” De gemiddelde pootgoedprijs geldt voor de klassen S tot en met A. De bewaarvergoeding bedraagt € 1,98 per 100 kilo en de vergoeding voor het opzakken is 55 cent.

Marktaandeel gestegen

Agrico heeft een goed seizoen gedraaid met oogst 2019, zegt Van der Werff. “Ons marktaandeel in de export van Nederlandse pootaardappelen is met 2 procentpunten gestegen. De coronacrisis heeft wel gezorgd voor minder nabestellingen. Daarom heeft Nederland tot en met mei 16% minder pootgoed geëxporteerd naar België dan in het seizoen er voor.”

Export van oogst 2020 wordt een uitdaging

Van der Werff verwacht dat de export van oogst 2020 een uitdaging wordt. “Veel landen worden zwaar getroffen door de coronacrisis. Cuba heeft geen geld meer. Veel pootgoedimporterende landen zijn voor hun inkomsten sterk afhankelijk van de olieprijs. De inkomsten zijn door de coronacrisis sterk gedaald. Dan is er minder geld om Nederlandse pootaardappelen te kopen. Daarnaast heeft de VS een boycot ingesteld tegen Syrië. Meestal valt voedsel buiten zo’n boycot, maar het is onduidelijk of dat nu ook het geval is.”

De aardappelverwerkende industrie herpakt zich weer. Maar als er een tweede golf besmettingen komt, dan gaat dat herstel langer duren

‘Glazen bol’

Van der Werff noemt de afzet van pootgoedoogst 2020 naar de fritesindustrie een glazen bol. “De aardappelverwerkende industrie herpakt zich weer. Maar als er een tweede golf besmettingen komt, dan gaat dat herstel langer duren. Dat kan effect hebben op de hoeveelheid pootgoed die nodig is voor oogst 2021.”