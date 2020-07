Afwijkende vruchten na hitte tijdens bloei

Hoge temperaturen tijdens de bloei hebben een effect op de genetica van het stuifmeel.

Bij de vorming van de voortplantingscellen gaat er dan iets mis, waardoor ze niet het juiste aantal chromosomen hebben en er afwijkende zaden of vruchten ontstaan. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent.

Eén te warme dag tijdens de bloei van gewassen als tomaten of tarwe is al voldoende om problemen te krijgen. De getroffen planten hebben vaak kleinere vruchten, zoals bij tomaten, of de vruchten zijn misvormd, zoals bij peren en aardbeien vaak gebeurt. Of er wordt minder of geen zaad gevormd of het zaad bevat minder zetmeel.

Volgens de onderzoekers kan de genetische verandering ook een positief effect hebben. Deze vorm van genetische verandering is een extra bron van variatie waaruit nieuwe rassen ontwikkeld kunnen worden.