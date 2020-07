Aardappelverwerking glijdt af naar 3,6 miljoen ton

De Nederlandse aardappelverwerkende industrie heeft het flink te verduren gekregen dit seizoen.

Er zijn in totaal 3,559 miljoen ton consumptieaardappelen verwerkt voor voorgebakken frites en andere aardappelproducten, blijkt uit de voorlopige cijfers van de branchevereniging Vavi. Afgelopen seizoen is ruim 7% minder verwerkt dan in seizoen 2018-’19 (3,82 miljoen ton). Vergeleken met het 5-jarig gemiddelde van 3,89 miljoen ton is de verwerking in 2019-’20 hard onderuit gegaan door corona.

Verder herstel juni

Productielijnen werden in maart (deels) stilgelegd, omdat de horeca sloot als gevolg van de coronamaatregel. In mei herstelde de verwerking voorzichtig en deze trend zet in juni door. Maar de nasleep van de crisis is lang. In de wandelgangen wordt gezegd dat in maart 2021 de aardappelverwerking pas op ‘normaal’ niveau draait.

De laatste verwerkingsmaand van het seizoen 2019-‘20, juni, zijn 274.300 ton aardappelen verwerkt. Dat is bijna 60.000 ton meer dan de voorgaande maand mei (+28%), maar nog steeds 22.000 ton minder (-8%) dan dezelfde maand een jaar geleden. In seizoen 2018-’19 viel de verwerkte totale hoeveelheid aardappelen overigens een beetje tegen vergeleken met de twee voorgaande seizoenen. Dat kwam deels doordat de verwerking in juni 2019 lager uitviel, omdat de aardappelen toen schaars waren.