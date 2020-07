Aardappelexport krijgt ervan langs door corona

De laatste maanden van seizoen 2019-2020 zakte het exportvolume door zijn hoeven door beperkingen rondom het coronavirus.

In juni is 53.207 ton aardappelen afgezet, waarvan 15.119 ton in België. Sinds september 2017 is de maandafzet niet meer zo laag geweest. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO). De voornaamste reden dat de maandafzet in juni zo laag uitvalt, komt omdat de belangrijkste afnemer België 67% minder aardappelen ontving dan een jaar eerder in dezelfde maand.

Evenveel als vorig jaar afgezet

Er werd afgelopen seizoen 803.530 ton aardappelen geëxporteerd. Dat is een vergelijkbaar niveau met de aardappelafzet van seizoen 2018-2019. In dat seizoen gingen 802.334 ton aardappelen de grens over. Het was dat seizoen lastig om aan aardappelen te komen door schaarste. Daarnaast remden hoge prijzen de afzet.

Afgelopen seizoen had de coronacrisis veel invloed op de afzet van aardappelen, waardoor er minder zijn afgezet in Europa vergeleken met het voorgaande seizoen (-7%). De afzet in juni van dit jaar ligt 17% onder het 5-jarig gemiddelde voor de maand juni.

Waar België fors minder aardappelen heeft ontvangen zijn in juni ruim 10.000 ton aardappelen naar Duitsland gegaan. Dat is nog steeds 17% minder dan een jaar eerder in dezelfde maand; het niveau is vergelijkbaar met de maanden april en mei samen.