Weinig kans aardappelschuren te reinigen van CIPC

Waarschuwing voor akkerbouwer voor nawerking kiemremmer CIPC.

De federatie van de graanhandel (Fegra) en Belpotato.be, de brancheorganisatie voor de aardappelsector, waarschuwen akkerbouwers voor de nawerking van kiemremmer CIPC in opslagloodsen en de kans op kruisbesmetting met opgeslagen granen. “Door de coronacrisis blijft de oude aardappeloogst in heel wat voorraadschuren langer liggen en de graanoogst wordt dan weer vroeger verwacht. Hierdoor zal er weinig tijd zijn voor een grondige reiniging van de bewaarinfrastructuur.”

Verbod gebruik CIPC

Vanaf 1 juli is het gebruik van de populaire kiemremmer definitief verboden in België. Omdat de CIPC-kristallen tot 15 jaar na gebruik nog kunnen neerslaan in de loodsen, is de kans groot dat ze nog worden teruggevonden op de aardappelen, ook al wordt het product niet meer gebruikt.