Uienexport stevent af op record seizoentotaal

Volgens voorlopige gegevens van GroentenFruit Huis is er in de eerste week van juni een totale hoeveelheid van bijna 7.000 ton uien geëxporteerd.

Daarmee komt het voorlopige seizoentotaal tot en met die week op vrijwel hetzelfde resultaat als in het recordseizoen 2017/’18. Waarschijnlijk zal het er al iets boven liggen, omdat de cijfers die GroentenFruit Huis kan publiceren juist in deze fase van het seizoen vaak achteraf flink naar boven moeten worden bijgesteld. Een reden is dat gegevens van transporten binnen de EU doorgaans later beschikbaar komen dan die van vervoer overzee.

Groot-Brittannië trekt kar

Hoe dan ook blijkt Groot-Brittannië in de eindfase van het uienexport-seizoen de kar te trekken. In genoemde eerste juniweek ging er 1.400 ton heen. Dat is 20% van de totale export in die week. De uienexport naar Groot-Brittanië is zoals steeds vrij constant. Overige substantiële exporten, van 400 tot 600 ton hadden de Afrikaanse bestemmingen Guinee en Mauretanië en daarnaast Polen. In het algemeen zijn verder hoofdzakelijk EU-lidstaten als België, Duitsland, Frankrijk en Hongarije nog aan de markt, enkele Afrikaanse landen en het Caribisch gebied. De volumes nemen af.