Uien in Pool B van Van Meir op gemiddeld € 13,80

De prijs voor uien in Pool B van Van Meir is op gemiddeld € 13,80 per 100 kilo gekomen.

Voor de fijne uien (60-) is € 12,91 gerealiseerd en € 14,69 voor grove (60+). De kwaliteit van de uien was uitstekend, zegt Leon van Meir in de nieuwsbrief van het verwerkende bedrijf. In Pool A werd € 13,89 uitgekeerd voor de fijne uien en € 14,43 voor de grove.

Markt zaaiuien langzaam van start

De markt voor zaaiuien ging langzaam van start in Pool B, zegt Van Meir. “Begin januari zijn de laatste uien voor Senegal verscheept, nadat die grens sloot om de eigen oogst te beschermen. Ook was er minder afzet naar andere Afrikaanse landen. Oost-Europa kwam half februari wel wat meer aan de markt, vooral Polen.”

Nederlandse uien interessant

Door de coronacrisis was er geen export vanuit China naar Maleisië, waardoor de Nederlandse uien interessant waren. Tot de eerste Nieuw-Zeelandse uien op de markt kwamen.

Hamstergedrag Oostbloklanden

In Pool C genoot de uienhandel eerst van het hamstergedrag van de Oostbloklanden, door de coronacrisis. De laatste maand is het echter zeer rustig.

Handel in rode uien

De handel in rode uien werd wat minder tijdens Pool B. India had weer een nieuwe oogst en kon daardoor snel weer exporteren naar landen als Sri Lanka en Bangladesh, schrijft Van Meir. “Dit resulteerde in minder export voor Nederlands product. Er ging wel wat richting Italië en enkele Oost-Europese bestemmingen. De prijzen van de rode uien zijn wel goed, omdat er al veel van de voorraad is geëxporteerd.”