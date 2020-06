Steunregeling fritesaardappelen al overtekend

Tot en met 10 juni is er reeds voor € 52,6 miljoen aan steun aangevraagd door fritesaardappeltelers.

De steunmaatregel voor fritesaardappeltelers in verband met de coronacrisis is een week voor sluiting van de regeling al overtekend. Landbouwminister Carola Schouten zegt tijdens een debat in de Tweede Kamer dat er tot en met 10 juni voor € 52,6 miljoen aan steun is aangevraagd door fritesaardappeltelers.

€ 50 miljoen beschikbaar

Voor de regeling is € 50 miljoen beschikbaar, waarbij er vanuit werd gegaan dat voor 1 miljoen ton een vergoeding kon worden gegeven van 5 cent per kilo. Het gaat om de hoeveelheid aardappelen die medio maart door de coronalockdown overtollig was geworden. Bij onderschrijding van de miljoen ton zou de vergoeding maximaal 6 cent kunnen worden.

Vergoeding omlaag

Daartegenover heeft Schouten al eerder aangegeven dat de vergoeding omlaag zou gaan als dat nodig was om binnen het budget te blijven. Of dat nu werkelijk gaat gebeuren, kan Schouten nu nog niet zeggen. Ze verwacht dat in september de uiteindelijke balans kan worden opgemaakt.

Voorwaarde om voor de vergoeding in aanmerking te komen is dat de aardappelen buiten de markt voor industrie- of tafelaardappelen worden afgezet. De opbrengst daarvan, die bij het ontwerpen van de regeling als ‘vrijwel nihil’ of ‘gering’ werd ingeschat, mag de teler houden.

Flynth: ‘Niet vrezen voor korting’

Sectormanager akkerbouw Hendrik-Jan Bos van Flynth adviseurs en accountants denkt echter dat deelnemers aan de regeling niet hoeven te vrezen voor een korting. “Zodra na 18 juni aanvragen kunnen worden gewijzigd, zal blijken dat het volume ineens sterk daalt. Bij de bepaling van de miljoen ton is ook gerekend met contractaardappelen. Inmiddels is duidelijk dat de constructie om die in de regeling te krijgen niet mag.” Veel aanvragen worden daarom straks naar beneden bijgesteld, voorspelt Bos.

Frustratie over uitingen in media

Tijdens het debat sprak Schouten haar frustratie uit over opmerkingen van vertegenwoordigers vanuit de akkerbouw in de media dat ambtenaren de spelregels zouden hebben aangepast tijdens de regeling. Ze benadrukt dat dit niet aan de orde is en dat er van begin af aan is gecommuniceerd dat eventuele opbrengst van de aardappelen of vergoedingen van verzekeringen in mindering zouden worden gebracht op de steunbijdrage.

Schouten waarschuwt dat dergelijke verwijten in de media naar ambtenaren de kans op eventuele nieuwe steunmaatregelen in de toekomst niet vergroten.