Simonions Uienpool zet bovengemiddelde prijs neer

Simonions Uienpool keert over afgelopen afzetseizoen een prijs uit die gemiddeld € 2,80 boven de beurs in Emmeloord ligt. Dat zegt eigenaar Jaap Simonse, uienhandelaar.

De gemiddelde prijs is € 18,21 op week 8, levering week 13: € 18,71. De bewaarvergoeding is € 0,10 per 100 kilo per week. Global Gap-telers ontvangen een premie van € 0,10 per 100 kilo.

We verhandelen nu enkele duizenden tonnen in de pool en er komen elk jaar een paar telers bij

Simonions-eigenaar Jaap Simonse

Uienpool groeit elk jaar

De uienpool, die vijf jaar bestaat, groeit met het jaar. “We verhandelen nu enkele duizenden tonnen in de pool en er komen elk jaar een paar telers bij”, zegt Simonse. Zo hebben zich voor komend seizoen ook weer een aantal nieuwe telers aangemeld.

Bewaarpool voor gele zaaiuien

Simonions uienpool is een bewaarpool voor gele zaaiuien, van oktober tot einde seizoen. “We proberen ons te onderscheiden door te verkopen als er beweging in de markt zit en er vraag is”, vertelt Simonse. “Op rustige momenten proberen we in de uienpool ook rustig te blijven. De flexibiliteit van een kleine pool maakt het verschil. Dicht op de markt zitten, geen vaste verkoopmomenten.”

Verschil gemaakt in uienhandel

Bij onverwachte prijsfluctuaties wordt het verschil gemaakt in de uienhandel, zo ook in deze pool. “Dit jaar was er aan het eind van het seizoen een opleving waar we goed van hebben geprofiteerd. Het resultaat ligt ongeveer € 2,80 boven de gemiddelde notering van de beurs in Emmeloord. De afrekening is met tevredenheid ontvangen door de aangesloten telers.”

Kwalitatief goede uientelers die willen samenwerken, zijn van harte welkom bij Simonions Uienpool

Simonions-eigenaar Jaap Simonse

Simonse vraagt flexibiliteit van de telers, om op kwaliteit te kunnen blijven leveren; de beste uien worden tot het laatst bewaard. “Kwalitatief goede uientelers die willen samenwerken, zijn van harte welkom bij Simonions Uienpool.”