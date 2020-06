Schouten: veredelaars hebben moderne gentechnieken nodig

Veredelaars moeten kunnen beschikken over moderne technieken om nieuwe rassen te ontwikkelen. Daarom wil het kabinet dat de Europese regels voor genetische modificatie (GMO) worden herzien.

Dat schrijft Landbouwminister Carola Schouten in antwoord op vragen van de VVD-kamerleden Helma Lodders en Aukje de Vries.

De Kamerleden stelden vragen aan Schouten nadat veredelingsbedrijf HZPC had gemeld dat een deel van het aardappelonderzoek wordt verplaatst naar Canada, omdat in de EU moderne veredelingstechnieken als Crispr-Cas blijven vallen onder de GMO-regelgeving uit 2001. Daardoor zijn toelatingsprocedures kostbaar en tijdrovend en de uitkomst is niet voorspelbaar.

Phytophthora-resistente rassen

De vrees van de pootgoedsector is dat ze op termijn afzetmarkten kwijtraken als bedrijven buiten de EU phytophthora-resistente rassen ontwikkelen met Crispr-Cas. Schouten vindt dit risico op de korte termijn niet al te groot, schrijft ze. “Voor een bedrijf als HZPC gaat het om experimenteel materiaal. Mochten de experimenten succesvol zijn, dan duurt het alsnog enige jaren voordat de hieruit voortkomende rassen op de markt zullen komen.”

Continue verbetering van plantenrassen is noodzakelijk

Op de langere termijn vindt Schouten het wel onwenselijk als de ontwikkeling van nieuwe rassen uit Europa zou verdwijnen. “Gelet op de noodzakelijke verduurzaming van de landbouw, de ontwikkelingen in het middelenpakket en klimaatverandering is juist een continue verbetering van plantenrassen noodzakelijk. Het kunnen gebruiken van krachtige, moderne veredelingstechnieken is een belangrijk hulpmiddel om te komen tot nieuwe en verbeterde plantenrassen. Vandaar mijn inzet met betrekking tot de nieuwe veredelingstechnieken.”

Inzet kabinet herziening regelgeving

Schouten is zich ervan bewust dat bedrijven de huidige Europese GMO-regelgeving als problematisch ervaren. “In de praktijk duren toelatingsprocedures om producten van nieuwe plantenveredelingstechnieken op de markt te brengen in de EU lang, en deze zijn kostbaar. Zoals in het regeerakkoord is afgesproken, zet het kabinet zich in voor herziening van de Europese regelgeving.”

Volgens Schouten exporteert de Nederlandse pootgoedsector jaarlijks voor ongeveer € 440 miljoen aan uitgangsmateriaal. Daarvan blijft 50% binnen de EU en de rest gaat naar derde landen. Schouten: “De ontwikkeling van nieuwe aardappelrassen en de teelt en export van pootaardappelen hebben dus een hoge toegevoegde waarde die ik graag in stand wil houden.”