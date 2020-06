SPNA: meer gele roest in wintertarwe

De wintertarwe die meedraait in de graanziektebarometer van het onderzoeksinstituut SPNA is gezond. Alleen de aantastingen door gele roest namen de laatste week iets toe op de SPNA-proefboerderijen Ebelsheerd in Nieuw Beerta (Gr.) en Kollumerwaard in Munnekezijl (Fr.).

De SPNA houdt iedere week de aantastingen bij van de 7 meest voorkomende ziekten in wintertarwe gedurende het groeiseizoen. De waarnemingen vinden plaats in 6 rassen waarbij geen ziektebestrijding wordt uitgevoerd. De onderzoekers vonden nog geen aantastingen van DTR (gele bladvlekkenziekte), meeldauw, bruine roest of aarfusarium.

Nauwelijks sprake van bladvlekkenziekte

Er is ook nog nauwelijks septoria (bladvlekkenziekte) en sneeuwschimmel te zien. De aantastingen door gele roest nemen echter toe op beide proefbedrijven, blijkt uit de barometer. Op Ebelsheerd in Groningen zakt de score voor gele roest gemiddeld over alle rassen naar iets boven de 7, op een schaal van 0 tot en met 10. Daarbij is 0 zeer zwaar aangetast en 10 geeft aan dat er geen aantasting is te zien. Op Kollumerwaard is de score voor gele roest gezakt naar iets onder de 8.

De meeste tarwerassen staan inmiddels in volle bloei, constateren de onderzoekers. Het weer is wisselvalliger geworden. Volgens SPNA is daardoor de kans op een infectie met aarfusarium reëel.