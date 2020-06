Rabobank: tarwe wordt goedkoper

Rabobank verwacht dat de tarweprijs onder druk blijft staan door een goede oogst op het noordelijk halfrond.

Dat schrijft RaboResearch in het Agri Commodity Markets Research, het maandelijkse marktrapport over agrarische grondstoffen. Volgens Rabobank is de oogst van wintertarwe op het noordelijk halfrond voor 29% afgerond. Het 5-jaarlijks gemiddelde zit rond deze tijd op 27%.

Het groeiseizoen is inmiddels zo ver gevorderd dat er weinig kans meer is dat slecht weer een spaak in het wiel steekt. Het is wel droog geweest in Europa en rond de Zwarte Zee. Daar wordt wat minder tarwe geproduceerd dan eerder werd verwacht.

Tarwe aan begin groeiseizoen op zuidelijk halfrond

Op het zuidelijk halfrond staat de tarwe aan het begin van het groeiseizoen. Rabobank verwacht daar een herstel van de productie. Het Australische overheidsbureau Abares verwacht dat de nieuwe tarweoogst 76% groter zal uitvallen dan die van dit seizoen. De vraag naar tarwe in de wereld blijft stabiel ondanks de coronacrisis, stelt Rabobank.

Maisprijs blijft laag

De maisprijs is tijdens de coronacrisis flink gedaald, nadat de vraag naar ethanol in elkaar zakte. De vraag stijgt weer, maar volgens de Rabo-analisten zal de maisprijs voorlopig blijven staan op dit lage niveau. Dat komt ook doordat de vraag naar veevoer vanuit Zuidoost-Azië kan dalen door de Afrikaanse varkenspest, corona en de economische recessie.

Sojabonen worden duurder. De Rabo-analisten verwachten dat China veel sojabonen blijft kopen in de VS. China wil de voorraden aanvullen, die waren aangesproken vanwege de handelsoorlog met de VS.

Prijsdruk verwacht bij suiker

Bij suiker verwacht de Rabobank op korte termijn prijsdruk. Door de coronacrisis is de vraag naar suiker gedaald omdat evenementen en horeca lang stil hebben gelegen. Ook werd minder suiker omgezet in ethanol. Later dit jaar wordt suiker duurder omdat de vraag aantrekt.