Rabo: weersextremen vragen meer dan een haspel

Weersextremen vragen van akkerbouwers meer dan enkel investeren in een haspel. Dat zegt sectorspecialist Akkerbouw en Visserij Gea Bakker-Smit van Rabobank.

“Voor akkerbouwers wordt klimaatadaptatie steeds belangrijker. Investeer in een klimaatbestendige landbouw. We willen tijdens de klantgesprekken niet alleen stilstaan bij bijvoorbeeld het financieren van een haspel, maar ook de doorkijk maken naar de toekomst waarin meer weersextremen worden verwacht en hoe de akkerbouwer hierop anticipeert.”

Vakmanschap en ondernemerschap worden steeds belangrijker

De boodschap komt nu voor het derde jaar op rij de aanhoudende droogte heeft grote impact op de akkerbouwsector. Overigens zou de focus ook gericht moeten zijn op afvoer van overvloedige neerslag. “We zijn nu aan het nadenken hoe we akkerbouwers kunnen stimuleren om deze richting op te bewegen. Ik denk hierbij niet alleen aan rentevoordeel, maar ook aan gunstiger financieringsvoorwaarden. Voor de groep duurzame koplopers (ook niet bio-boeren) hanteren we al ruimere aflossingstermijnen, zodat er meer kasstroom beschikbaar is om te investeren in klimaatbestendige landbouw. Akkerbouwers die erin slagen om hun productvolume te laten groeien onder deze moeilijke omstandigheden, realiseren hogere opbrengsten per hectare. Daarmee worden de kosten voor extra inspanningen zoals het beregenen, voldoende gecompenseerd. Vakmanschap en ondernemerschap worden steeds belangrijker.”

Juiste oogstmoment

Onder vakmanschap verstaat Bakker-Smit ook de keuze voor een bouwplan met niet alleen rooigewassen en het kiezen van het juiste oogstmoment om structuurschade te beperken. Rabobank vindt het nu midden in het seizoen lastig om voorspellingen te doen over oogstvolumes, maar signaleert al wel dat het droge voorjaar zorgde voor een moeilijke start van het seizoen.