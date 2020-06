Pootgoedprijs HZPC paar cent boven prognose

Pootaardappelbedrijf HZPC heeft zijn uitbetalingsprijs voor pootgoed nog een paar cent kunnen verhogen ten opzichte van de prognoseprijs. De uiteindelijke prijs komt op € 38,06 per 100 kilo, terwijl € 38 als prognoseprijs werd afgegeven.

Het pootgoedconcern is blij dat het toch op zijn minst de prognoseprijs kan uitbetalen. Het bedrijf wijst daarbij op de bijzondere omstandigheden dit jaar die ontstaan zijn door de maatregelen die getroffen zijn na de uitbraak van het coronavirus. Uiteindelijk kon om deze reden niet al het pootgoed worden verkocht, terwijl daar bij de vaststelling van de prognoseprijs wel vanuit is gegaan.

Bovenmaatse poters

Daarbij komt dat ook de prijs van de bovenmaatse poters fors onderuit ging, omdat de aardappelmarkt instortte onder druk van de afzetproblemen in de fritesaardappelsector. Ook de pootaardappelen die wel in de maat vielen maar uiteindelijk niet als pootgoed konden worden verkocht, kwamen op een markt waar de prijzen plotseling bijzonder laag waren.

Directeur Lilian Escalon van HZPC Europa noemt het daarom ‘heel mooi’ dat het bedrijf de telers nog een prijs van € 38,06 kan uitbetalen. De uitbetalingsprijs is de definitieve prijs over het gemiddelde van alle in poolverband geteelde rassen en kwaliteiten in de potermaat S tot en met A. De prijs is exclusief btw en voor afdracht van de kwekerslicentie.

Uitbetalingsprijs lager

De uitbetalingsprijs is weliswaar lager dan die van oogst 2018, maar vergeleken met de jaren daarvoor is het een hele beste prijs. Zo ligt de prijs bijvoorbeeld ruim € 4,50 per 100 kilo hoger dan het 5-jarig gemiddelde over de oogsten van 2014 tot en met 2018.

Door de bijzondere omstandigheden van dit jaar betaalt het pootaardappelhandelshuis nu de kleinste plus bovenop de prognoseprijs in meer dan 10 jaar. Meestal weet het bedrijf € 1 of meer boven op de prognoseprijs te betalen. Over oogst 2012 en 2013 bleef dit extraatje steken op rond de € 0,50 per 100 kilo.

Van oogst 2010 had het bedrijf ook problemen om een hogere prijs te realiseren dan toen in februari werd ingeschat. In het seizoen 2010-‘11 kwam de uitbetalingsprijs nog net een dubbeltje hoger uit dan de prognoseprijs, omdat toen aan het eind van het afzetseizoen bleek dat er veel meer pootgoed beschikbaar was dan eerder dat jaar was ingeschat.