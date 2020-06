Poolprijs CAV Agrotheek bedraagt € 163 per ton

De poolprijs voertarwe zonder voorschot van CAV Agrotheek bedraagt € 163 per ton. De poolprijs voertarwe met voorschot is € 2 lager, namelijk € 161 per ton. Vorig jaar lag de poolprijs op € 185 per ton. Dat heeft CAV Agrotheek aan de telers bekendgemaakt.

De tarwe van oogst 2019 was van goede kwaliteit, bij een hoge opbrengst. Vooral het timen van het verkoopmoment bleek uiteindelijk belangrijk voor een goede opbrengstprijs, meer dan de bestemming baktarwe of voertarwe. Een premie voor baktarwe zat er afgelopen jaar niet in. Door de hoge opbrengsten kelderden wereldwijd in oktober de prijzen. Daarna stegen die weer langzaam door een goedlopende export. Door de coronacrisis klapte de prijs vervolgens met € 2 per ton naar beneden, met later een prijsherstel omdat het besef indaalde dat tarwe een primaire levensbehoefte is.

Gerst

De poolprijs voor voergerst zonder voorschot (ras Planet) komt uit op € 148 per ton, die mét voorschot op 146 per ton. Vorig jaar lag de voergerstprijs zonder voorschot op € 180 per ton. De poolprijs voor brouwgerst (ras Laureate) ligt maar een fractie boven de voergerstprijs. De poolprijs zonder voorschot op € 155 per ton en met voorschoot op € 153 per ton.

Alleen de brouwwaardige gerst van Texel (Laureate) is bij een mouterij afgezet

De markt voor brouwgerst was volgens CAV Agrotheek afgelopen seizoen klein en moeizaam, en met de komst van de coronacrisis zat deze vrijwel op slot. Alleen de brouwwaardige gerst van Texel (Laureate) is bij een mouterij afgezet. Dit resulteerde in een geringe premie op de uitbetaling van deze brouwgerst. De overige zomergerstrassen zijn uiteindelijk als voer afgezet. Net als afgelopen jaar leidde dit tot verschillen in uitbetaalprijs op basis van het ras, waarbij de prijzen uiteindelijk onder het niveau van vorig jaar eindigden.

Middenmoter in poolprijzenonderzoek

CAV Agrotheek wilde niet deelnemen aan het Boerderij-poolprijzenonderzoek, vanwege haar kleine poolvolume. Vullen we alsnog alle prijzen en innamevoorwaarden van CAV Agrotheek in het poolprijzensjabloon in, dan resulteert dat voor 100 ton tarwe met 15% vocht in een nettobedrag van € 16.246. Per hectare is dat € 1.542. Dat zou een derde plek in het tarweklassement opleveren. AgruniekRijnvallei en CZAV betalen meer uit.

100 ton voergerst resulteert in € 14.744. Per hectare is dat € 1.032. Dat is meer dan Agrifirm, maar minder dan van Poldergraan, Pars en CZAV. De brouwgerstprijs is gelijk aan die van Agrifirm, maar lager dan van CZAV.