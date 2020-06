Opbrengstderving granen blijft ondanks neerslag

Ondanks de neerslag wordt 10 tot 20% opbrengstderving voor granen verwacht.

De granen fleuren op dankzij de neerslag, maar desalniettemin blijft de 10 tot 20% opbrengstderving door de droogte staan. In het Noorden zijn de opbrengsten beter dan in het Zuiden.

Dat zegt Arco Amperse van Agrifirm. “Het meeste kwaad is al geschied. De gewassen gaan rond de normale tijd afrijpen, dus de schade wordt niet meer goedgemaakt.”

Winst voor zomergranen groter dan voor wintergranen

Natuurlijk is de neerslag meer dan welkom. “We zijn dankbaar voor het water dat valt. De planten richten zich op en het gewas kleurt mooi groen. Voor zomergranen is de winst groter dan voor wintergranen, al blijft de opbrengst lager dan gebruikelijk. Behalve in het Oldambt; daar wordt een normale opbrengst verwacht van het graan. De grond is goed opgevend en de regen kwam daar mooi op tijd.”

De stro-opbrengsten worden ook kleiner dan gebruikelijk, omdat het gewas korter is. “De plant heeft veel energie gestoken in overleven.”

Minder stro

Dat er minder stro komt, is voor Jurriaan Visser van de zuidwestelijke coöperatie CZAV ook glashelder. Over de opbrengsten van de granen doet hij geen voorspellingen. “Natuurlijk, de uitgangspositie was niet goed, met slechte structuur en droogte. Vooral de stand van zomergranen is kritisch; niet alles zal geoogst worden. Gedane schade is onomkeerbaar. Maar de bloeiperiode is zwaarwegend. Dat is nu. Voor wintertarwe hebben we nog wel hoop op een redelijke opbrengst.”