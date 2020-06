Ondanks warm voorjaar toch schieters

De eerste schieters in suikerbieten zijn geconstateerd.

Bieteninstituut IRS adviseert deze te verwijderen door ze uit de grond te trekken en de stengel te knakken. Dat er schieters ontstaan, is toch enigszins verrassend. Na zaai is de temperatuur overwegend hoog geweest. Aan de koudebehoefte voor vernalisatie, het proces dat schieters in bieten veroorzaakt, is daarom niet voldaan.

Stressomstandigheden met trage kieming en beginontwikkeling

Desondanks worden de eerste schieters waargenomen in de bietenpercelen. Stressomstandigheden met een trage kieming en beginontwikkeling als gevolg, zijn hier dit voorjaar de oorzaak van, denkt het IRS.