NVWA vindt bruinrot in pootaardappelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een besmetting met bruinrot vastgesteld in een partij pootaardappelen van het zetmeelaardappelras Axion.

De partij was afkomstig van een pootgoedteler in Groningen. Een deel van de partij was al uitgepoot in Oost-Groningen. De NVWA heeft geen andere besmettingen gevonden.

De besmetting kwam aan het licht na een melding uit Duitsland. Daar was bruinrot geconstateerd in een partij Axion-pootgoed. De NVWA en de keuringsdienst NAK hebben onderzoek gedaan naar de bron en verspreiding van de besmetting. Dat onderzoek leidde tot een positieve uitslag in een ander deel van de betreffende partij. Die aardappelen waren al gepoot in het zetmeelaardappelgebied in Oost-Groningen. De aardappelen zijn weer gerooid en vernietigd. De NVWA heeft maatregelen opgelegd op het betreffende perceel.

Pootgoed geteeld dicht bij watergang met bruinrotbacterie

Er zijn geen andere pootgoedpartijen van de betrokken pootgoedteler uitgeplant in Nederland en intensief onderzoek in andere partijen van de pootgoedteler heeft geen andere besmettingen aan het licht gebracht. De NVWA vermoedt dat de besmetting in 2018 in het pootgoed terecht is gekomen. Toen werd dit pootgoed geteeld op een laaggelegen perceel naast een watergang waar de bruinrotbacterie in voorkomt.

Het is de derde keer dat bruinrot in pootaardappelen van oogst 2019 is gevonden. Afgelopen december 2019 en maart 2020 maakte de NVWA al bruinrotvondsten in het ras Taurus en Cara bekend. Beide partijen waren afkomstig van pootgoedtelers in Friesland. De 3 vondsten zijn aanleiding voor de NVWA om in overleg te gaan met het bedrijfsleven. Wat de NVWA betreft moet onderzoek worden gedaan naar de introductie van bruinrot via bijvoorbeeld drainage. Er zijn vermoedens dat besmettingen via deze weg zijn ontstaan, meldt de fytosanitaire autoriteit.

Bruinrot wordt veroorzaakt door de bacterie Ralstonia solanacearum. De bacterie heeft een quarantainestatus in de EU. Daarom is bestrijding verplicht.