NAV: prijzen moeten kostprijs dekken

Consumenten betalen nauwelijks meer voor voedingsmiddelen als akkerbouwers een kostendekkende prijs ontvangen voor hun producten. Dat stelt de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) in de toekomstvisie ‘De toekomst van de akkerbouw’.

Een glas bier wordt 1,25 cent duurder, een bakje frites 2 cent en voor een brood moet de consument dan 8 cent meer betalen. Dat terwijl de akkerbouwers dan hun inkomen volledig uit de markt kunnen halen, aldus de bond.

Er daalt een stortvloed aan beleidsnota’s en plannen neer op de landbouw, zei NAV-voorzitter Teun de Jong bij de presentatie van de toekomstvisie. “Daarin wordt geëist dat de landbouw verder verduurzaamt. Maar verduurzaming is alleen mogelijk als boeren een goed inkomen verdienen. Dan kunnen zij een bijdrage leveren aan goed bodembeheer, minimale emissies en het tegengaan van klimaatverandering.”

Bedrijfsplannen voor verduurzaming doorgerekend

De NAV heeft zes bedrijfsplannen voor verduurzaming doorgerekend, waaronder de extensivering naar een bouwplan van 1 op 6 in plaats van 1 op 4, de teelt van eiwitgewassen en natuurlijke bestrijding van ziekten en plagen.

Volgens de NAV levert dat bij de huidige prijzen een saldoverlies op van 10% tot 25%, waarbij de vaste kosten buiten beschouwing zijn gelaten. De Jong: “Daarom moeten de inkomens omhoog om die verduurzaming te realiseren.”

Landbouw buiten vrijhandelsverdragen houden

Voor een goed inkomen zijn beleidswijzigingen nodig, stelt De Jong. “De regelgeving vormt vaak een grote belemmering. Voor economisch duurzame akkerbouw is beperking van import van minder duurzaam geteeld product essentieel. Dit kan worden bereikt door landbouw buiten vrijhandelsverdragen te houden.”

“Geïmporteerde producten moeten aan dezelfde eisen voldoen als de producten die in Europa worden geproduceerd. Economische duurzaamheid wordt alleen bereikt als de vrijhandel met voedsel wordt beperkt. Europese boeren moeten via aanbodbeheersing de prijs kunnen beïnvloeden.”

Zolang het handelsbeleid niet is aangepast, zijn de bedrijfstoeslagen een belangrijke inkomstenbron

De Jong: “Het mestbeleid moet worden herzien, zodat meer organische mest kan worden gebruikt om de bodemvruchtbaarheid in stand te houden. De toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen moet sneller en nieuwe veredelingstechnieken moeten mogelijk zijn. De teelt van eiwitgewassen moet worden gestimuleerd. Zolang het handelsbeleid niet is aangepast, zijn de bedrijfstoeslagen een belangrijke inkomstenbron.”

De Jong wijst ook naar de schakels verderop in de keten. “Ketenpartners zijn gebaat bij het in stand houden van de primaire productie. Het is belangrijk dat supermarkten stoppen met hun ‘laagste prijs’-beleid.”