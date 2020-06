NAK: veel viruszieke planten in pootaardappelen

De keuringsdienst NAK heeft tot nu toe 312 hectare pootaardappelen in klasse verlaagd.

Dat is 0,8% van het areaal in de veldkeuring. Dat is de laagste klasseverlaging in zeker 6 jaar. Maar de situatie is wel ongunstig, zegt Jeroen Winkelhorst van de NAK. “De eerste ronde van de veldkeuring is een oriënterende keuring voor virus en ook voor raszuiverheid. Dan wordt niet verlaagd op virus, maar wel op erwinia. Maar de keurmeesters zien veel viruszieke planten. Het aantal waarnemingen van viruszieke planten is gelijk aan vorig jaar. Gezien de hoge luizendruk is dat een ongunstige situatie.”

Extreem veel virusoverbrengende bladluizen

De NAK meldde vorige week dat er extreem veel virusoverbrengende bladluizen zijn gevonden. Opvallend is dat de belangrijkste overbrenger van het Y-virus, de groene perzikluis, relatief veel aanwezig is. De geaccumuleerde vectorendruk, een maat voor de virusdruk, had op veel plaatsen in Nederland vorige week de 20 al overschreden. Dat is volgens de NAK een waarde die vaak pas later in het seizoen wordt bereikt.

De klasseverlagingen zijn voor 58% veroorzaakt door bacterieziek. Dat was vorig jaar 87%. De NAK heeft nu bijna 95% van de pootgoedpercelen voor de eerste keer gekeurd in de veldkeuring. Van het areaal is 0,2% afgekeurd voor gebruik als uitgangsmateriaal. Ook dat is lager dan in voorgaande jaren.