Lagere uienafzet, Groot-Brittannië haakt even af

Er is ruim 10.000 ton uien afgezet in de laatste week van mei (week 22). Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis.

De meeste uien zijn eind mei afgezet in Guinee en Mauritanië, die respectievelijk 1.378 ton en 1.314 ton ontvingen. Vervolgens zijn Groot-Brittannië, Duitsland en Polen aan de markt. Groot-Brittannië heeft dit seizoen gemiddeld 1.800 ton per week afgenomen. In week 22 ontving de afnemer ‘slechts’ 606 ton. Nadat de prijzen omhoog schoten is Groot-Brittannië even afgehaakt. Ook kan het zijn dat importuien uit Nieuw-Zeeland daar de markt hebben bereikt.

Minder afzetlanden

Het aantal landen die deze periode nog aan de markt is, staat op 69 verschillende landen. De Nederlandse uien zijn dit seizoen naar 133 verschillende landen gegaan. Meerdere landen, zoals Senegal, vallen na de jaarwisseling af als afzetbestemming, omdat wordt overgegaan op eigen teelt. Grote volumes worden deze periode dan ook niet meer afgezet naar één bepaalde bestemming, tenzij (incidenteel) een gat in de wereldmarkt kan worden gevuld.