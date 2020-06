LTO wil dat Ekoplaza coronabewering herroept

LTO wil dat de biologische supermarktketen Ekoplaza haar bewering dat corona is veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen herroept.

Ekoplaza-directeur Erik Does wijst het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen aan als oorzaak voor het coronavirus. LTO Nederland, wiens leden zowel gangbaar als biologisch telen, is zeer kritisch op de feitenvrije bewering.

Wim Bens, waarnemend voorzitter van LTO Nederland: “Deze uitspraak is schokkend. Iedereen heeft recht op zijn eigen ideeën over hoe de wereld en onze voedselvoorziening er uit moet zien, maar dit gaat nergens over.”

Dit is een nieuw dieptepunt

Veilig voedsel

Boeren en tuinders gebruiken gewasbeschermingsmiddelen om planten gezond te houden zegt Bens in een reactie. “Zodat wij allemaal kunnen genieten van goed en veilig voedsel en ander groen. Om dan de schuld van de grootste pandemie sinds 100 jaar in de schoenen geschoven te krijgen gaat alle perken te buiten. Er wordt wel vaker zonder onderbouwing naar onze sector gewezen, maar dit is een nieuw dieptepunt. Ik reken er op dat deze bizarre bewering wordt teruggetrokken”, aldus Bens.