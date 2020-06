Iets meer gele roest in wintertarwe

De aantasting door gele roest in de wintertarwe die meedraait in de graanziektebarometer van onderzoeksinstituut SPNA is afgelopen week iets toegenomen, van een lichte naar een matige besmetting.

Dat geldt voor de wintertarwe op beide SPNA-proefboerderijen, Ebelsheerd in Nieuw Beerta (Gr.) en Kollumerwaard in Munnekezijl (Fr.). In de aantasting van septoria is ten opzichte van vorige week niks veranderd, deze blijft laag. Op Ebelsheerd is in het ras Bergamo een beginnende aantasting van bruine roest waargenomen.

De waarnemingen worden gedaan in een reeks rassen met verschil in resistentieniveau, en in een gewas waarin geen ziektebestrijding heeft plaatsgevonden.