Gunstig weer zorgt voor goede aanvoer Alvantho

De aanvoer van tafelaardappelen op de Alvantho-veiling loopt deze week goed door.

Het afgelopen weekend is op Tholen een beetje neerslag gevallen en met de hevige onweersbuien valt het tot dusver wel mee, geeft veilingmeester David Hage aan. Het rooiwerk verloopt deze week goed. Deze tweede veilingweek zijn ook Bildtstars van het land gehaald, want die zijn goed gegroeid.

Prijzen

In de eerste veilingweek werd 256 ton tafelaardappelen aangevoerd. Voor Dorés werd vorige week tussen € 67 en € 82 per 100 kilo genoteerd. Frieslanders kwamen tussen € 45 en € 67 per 100 kilo voor het bord.