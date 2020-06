Goede start Alvantho veilseizoen tafelaardappelen

De eerste veildag (dinsdag 9 juni) van Thoolse tafelaardappelen op de Alvantho-veiling is dit jaar door coronamaatregelen niet traditioneel begonnen. Er zaten ‘slechts’ tien handelaren in de zaal.

Overige handelaren, telers en geïnteresseerden konden de eerste veildag via een livestream op Alvantho.nl volgen.

Alvantho veilde 75 ton vroege aardappelen. De eerste Doré-aardappelen zijn tussen € 67 tot € 81,90 per 100 kilo voor het bord verschenen. Vorig jaar lag de startnotering voor Dorés hoger met € 81,90 tot € 91,60 per 100 kilo. Het seizoen begon toen eerder, op 25 mei 2019 met een kleinere aanvoer (54 ton). Het seizoen 2018 en 2017 startte de notering voor Dorés respectievelijk met € 60 tot € 76 per 100 kilo (12 juni 2018) en € 55 tot € 75 per 100 kilo (9 juni 2017).

Directeur David Hage van veiling Alvantho is tevreden. “Het is een mooie start van het seizoen. Alles is vanmorgen vlot weggegaan.” Voor Premieres werd € 70,10 geboden en de eerste Frieslanders van het seizoen kwamen tussen € 57 tot € 66,60 voor het bord.

Geen vroege start

Voor Thoolse begrippen is het seizoen niet vroeg gestart. Het was een laat voorjaar met veel regen. Het planten begon op 21 maart. De structuur van de grond was niet optimaal. Veel percelen zijn dit jaar met plastic afgedekt.

De maanden april en mei kenden veel zonnige dagen. Hierdoor was de verwachting dat de latere plantdatum wel kon worden ingelopen, maar dat was niet het geval omdat het extreem droog werd. De schrale noordoostenwind hielp ook niet mee. Telers hebben geprobeerd door behoorlijk gebruik te maken van het beschikbare zoetwater om het watertekort te minimaliseren. De regen van dit weekend was gunstig, waarmee is te hopen dat de oogst de komende weken goed op gang komt.

Rooien van eerste tafelaardappelen op 8 juni voor de eerste veildag van Alvantho door de gebroeders Gunter. Deze Dorés zijn 25 maart geplant en 5 a 6 keer beregend. Met de regenbuien van dit weekend erbij ging het rooien goed. - Foto: Anton Dingemanse