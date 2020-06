Gereduceerde grondbewerking levert niet meer op

De kosten voor een gereduceerde grondbewerking zijn lager dan voor ploegen of spitten, echter de gewasopbrengsten zijn soms ook lager.

Een gereduceerde of niet-kerende grondbewerking (NKG) levert financieel niet meer op dan een traditioneel systeem met ploegen of spitten. De kosten voor grondbewerking zijn in een NKG-systeem weliswaar lager maar de gewasopbrengsten zijn in een aantal gevallen ook lager. Dat blijkt uit het rapport ‘Kosten en baten van bodemmaatregelen’ dat is samengesteld door de Publiek Private Samenwerking Beter Bodembeheer (PPS Beter Bodembeheer). In het onderzoek zijn de kosten en opbrengsten van 3 systeemproeven op WUR-proefbedrijven in Lelystad, Vredepeel en Valthermond over meerdere jaren vergeleken.

Vervolgonderzoek niet-kerende grondbewerking Mogelijke effecten op ecosysteemdiensten en verbetering van de bodemstructuur door toepassing van NKG, zoals meer koolstofopslag en hoger organische stofgehalte of betere waterinfiltratie, zijn in dit onderzoek nog niet in geld uitgedrukt. Telers worden hier nog niet extra voor betaald en effecten op de gewasopbrengsten zijn pas op langere termijn zichtbaar. In het vervolgonderzoek worden deze aspecten meegenomen in de economische berekening.

Verschillen opbrengst gewassen

Het effect op opbrengst bij toepassing van NKG verschilt per gewas: soms is de opbrengst hoger en soms lager in vergelijking met de standaard. Vooral de opbrengst van peen is lager bij toepassing van NKG. Hierdoor is het rendement van NKG-systemen op zand- en kleigronden met peen in de rotatie lager. Grondsoort en vruchtwisseling hebben invloed op de financiële aantrekkelijkheid van NKG. Gangbaar NKG scoort beter dan biologisch, omdat bij gangbaar de kosten voor de onkruidbestrijding niet of nauwelijks stijgen bij toepassing van NKG en bij biologisch wel door meer handwerk.

Verschillen saldo gewassen

Volgens de onderzoekers is het wel de vraag hoe relevant de saldoverschillen zijn voor de praktijk: de saldi voor de verschillende systemen variëren van € 1.250 tot meer dan € 4.000 per hectare. Een berekend verschil van € 50 tot € 100 per hectare is dan tussen de 1% en 4% van het gehele saldo. De verschillen laten wel zien dat het systeem van grondbewerking effect heeft op de opbrengst van gewassen. Dat kan relatief grote financiële gevolgen hebben, positief of negatief, als deze opbrengsteffecten optreden in gewassen die het meeste geld opleveren, zoals peen en uien. Door de grondbewerking af te stemmen op het gewas is mogelijk nog wel winst te behalen.