Op noordelijke proefboerderijen van SPNA is gele roest in wintertarwe iets toegenomen.

Op beide locaties van de noordelijke proefboerderijen van SPNA is de aantasting met gele roest weer iets toegenomen in de wintertarwes. Dat blijkt uit de wekelijkse graanziektebarometer van de onderzoeksorganisatie.

Meer septoria

Op Kollumerwaard, op de grens van Friesland en Groningen, lijkt er in een aantal rassen nu wat meer septoria te komen, maar dit stelt nog weinig voor. Hier is ook een lichte aantasting van bruine roest gezien in het ras Porthus.

De gele roest is in het ras Benchmark het meest aanwezig. Op het Oldambtster Ebelsheerd is het, op de gele roest na, vooral in het ras Bennington, rustig op graanziektegebied.