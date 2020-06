Geen infectiekansen phytophthora

Deze week is het beeld weer gelijk aan het beeld dat we vaker gezien hebben dit groeiseizoen.

Na de hoge infectiekansen van vorige week is het vooruitzicht deze week zeer gunstig, zegt senior technical expert Cor Rijzebol van Dacom. Phytophthora gedijt goed bij groeizaam weer onder vochtige omstandigheden, maar daar is deze week geen sprake van. Het wordt droog en tropisch heet, volgens weersite Weeronline. Pas in het weekend is er kans op een onweersbui.