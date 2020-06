FAO verwacht grote graanoogst en onzekere prijsvorming

De VS, Canada en Oekraïne gaan volgens wereldvoedselorganisatie FAO een ongekende hoeveelheid mais oogsten.

De wereldvoedselorganisatie FAO verwacht dit jaar een grote graanoogst. De maisproductie stijgt naar een record van 1.207 miljoen ton, meldt de FAO in de eerste AMIS-prognose voor het nieuwe graanseizoen 2020/2021. Dat is nog eens bijna 6% meer dan de recordoogst in 2019/2020.

Recordoogsten voor mais

De VS, Canada en Oekraïne gaan een ongekende hoeveelheid mais oogsten. Voor Brazilië en Argentinië verwacht de FAO bijna recordoogsten. Het maisverbruik in de wereld in het nieuwe seizoen schat de FAO op 1.169 miljoen ton. Omdat de oogst groter is dan het verbruik groeit de maisvoorraad in de wereld.

Minder tarwe

De wereld gaat in 2020/2021 wel minder tarwe oogsten dan dit seizoen, schat de FAO nu in. Dat komt omdat de oogstverwachtingen in de EU, Rusland en Oekraïne worden getemperd door aanhoudende droogte. Ook in de Verenigde Staten is het weer ongunstig voor de tarweproductie. Het wordt heet en droog in het zuiden van de VS waar de meeste wintertarwe wordt geteeld.

Tarwenoteringen stegen

Het is ook droog en heet geworden rond de Zwarte Zee, waar veel tarwe wordt geteeld. Daarom stegen de tarwenoteringen gisteren op de termijnmarkt in Chicago. Het eerstaflopende termijncontract (juli 2020) sloot op het hoogste niveau sinds eind april. Maar het tarweverbruik daalt in het nieuwe seizoen doordat de vraag naar veevoer en biobrandstof afneemt, analyseert de FAO. Daardoor groeit de tarwevoorraad in de wereld.

Herstel productie sojabonen

Bij sojabonen verwacht de FAO voor het nieuwe seizoen een herstel van de productie. De oogstprognose voor sojabonen in 2020/2021 schat de FAO nu op 365 miljoen ton. Dat is 8% meer dan de 338 miljoen ton die dit seizoen van de soja-akkers is gehaald. Door de goede vraag vanuit China sloot het eerstaflopende sojacontract (juli 2020) in Chicago op de hoogste stand in twee maanden.

Veel onzekerheden door corona

De FAO doet geen voorspelling over de prijsvorming van graan en soja in 2020/2021. De coronapandemie brengt te veel onzekerheden met zich mee, schrijft de FAO in het AMIS-rapport. Het is onduidelijk hoe de brandstofprijzen zich gaan ontwikkelen. Dat maakt ook de prijsvorming van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen onzeker. Daarnaast bemoeilijkt de pandemie het transport van goederen. Dat heeft een prijsdrukkend effect.

Ook is het onzeker hoe de coronacrisis de veehouderijsector gaat beïnvloeden. Waarschijnlijk daalt de vraag naar voer, hetgeen de prijzen van graan en soja gaat drukken. Bovendien is de vraag naar voeding gedaald vanwege lockdowns en beperkingen in het aantal mensen dat bij elkaar mag komen.