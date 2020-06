Europese Unie verliest koppositie op tarwemarkt

De Europese Unie is niet langer de grootste producent van tarwe in de wereld.

Dat komt omdat het Verenigd Koninkrijk de EU eind januari heeft verlaten. De koppositie is overgenomen door China, blijkt uit het maandelijkse graanrapport van de International Grains Council (IGC).

Decennialang grootste producent

De EU was decennialang de belangrijkste tarweproducent in de wereld. Vaak was de EU ook de grootste exporteur, naast Rusland, de Verenigde Staten en Canada. De IGC noemt drie oorzaken waardoor dat niet langer het geval is. De belangrijkste is de Brexit. Het Verenigd Koninkrijk is goed voor een jaarlijks productie van zo’n 15 miljoen ton tarwe. De IGC telt dat niet meer mee bij de EU-productie.

Droogte

Daarnaast valt de tarweproductie in de EU tegen door droogte. In de meiprognose ging de IGC nog uit van een Europese tarweproductie van bijna 132 miljoen ton. Dat zakt nu naar ruim 128 miljoen ton. De derde oorzaak is dat China steeds meer tarwe produceert. De IGC schat dat China zo’n 135 miljoen ton tarwe van de akkers haalt in seizoen 2020/2021. Als de prognose uitkomt betekent dat een recordproductie voor China. De EU en China zijn verreweg de grootste tarweproducenten. Daarna volgt India met een geschatte productie van 107 miljoen ton en daarna de VS met 51 miljoen ton.

Droogte kost 4,4 miljoen ton aan tarweopbrengst

Dat de droogte een probleem is voor de Europese tarweproducenten blijkt ook uit de laatste graanprognose van de Europese Commissie. Eerder ging de Commissie nog uit van een oogst in de EU van ruim 129 miljoen ton tarwe, exclusief de Britse oogst. De droogte kost 4,4 miljoen ton aan tarweopbrengst, schat de Commissie. Nu wordt de EU-tarweoogst geraamd op ruim 125 miljoen ton. Dat is 3 miljoen ton minder dan de IGC verwacht.

Productiedaling verrekend op termijnmarkt

De productiedaling is al verrekend in de tarwenoteringen op de termijnmarkt in Parijs. Het septembercontract werd vorige week goedkoper. Dat komt omdat wereldwijd een grote tarwe oogst wordt verwacht. De IGC schat de wereldproductie in 2020/2021 op 768 miljoen ton tarwe, terwijl de wereld maar 751 miljoen ton nodig heeft.