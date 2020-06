Elf schademeldingen door noodweer bij Vereinigte Hagel

Verzekeraar Vereinigte Hagel heeft elf meldingen binnengekregen van telers die schade ondervonden hebben aan hun gewassen door het noodweer van de afgelopen dagen.

De meeste meldingen zijn afkomstig uit de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Limburg.

Water- en hagelschade

“In de provincie Zeeland ging het vooral om wateroverlast. In Limburg en de Hoeksche Waard (Zuid-Holland) ging het vooral om hagelschade”, aldus Vereinigte Hagel-directeur Jan Schreuder. Ook zijn er enkele meldingen van boeren binnengekomen die wateroverlast hebben, maar nog moeten bezien of ze ook daadwerkelijk schade hebben aan hun gewas.

Aantal meldingen valt mee

Gezien de fikse buien die de laatste dagen over het land trokken, valt het Schreuder reuze mee hoeveel meldingen er gedaan zijn. Bij schademeldingen aan huizen en voertuigen is dat anders. Interpolis ontving tot nu toe 655 meldingen van schade aan voornamelijk huizen en voertuigen.

Beoordeling

Telers ontvangen zo snel mogelijk bericht of zij voldoen aan de criteria van Vereinigte Hagel. “We hebben ongeveer een à twee dagen nodig om een goede meting te doen van de geleden schade. Dat bekijken we per vierkante kilometer”, aldus Schreuder.