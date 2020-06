Ekoplaza: corona komt door landbouwgif

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en het vernietigen van de biodiversiteit heeft de druk op de natuur zo verhoogd dat een virus is gemuteerd naar de voor mensen gevaarlijke variant Covid-19.

Althans, dat beweert de biologische supermarktketen Ekoplaza op haar website. Volgens Ekoplaza-directeur Erik Does legt het virus een duidelijk verband tussen de gezondheid van onze natuur en die van ons als mens. Een vaccin is slechts een tijdelijke deeloplossing, waarbij nagelaten wordt de echte oorzaak aan te pakken, namelijk de biodiversiteit versterken in plaats van vernietigen.

Oorzaak aanpakken

Het is volgens Does noodzakelijk dat we wereldwijd en in harmonie de vitaliteit, biodiversiteit en gezondheid van onze planeet en alle mensen die daarop leven de hoogste prioriteit geven. Dan pakken we de oorzaak aan en zullen er minder frequent virussen muteren. Met boodschappen doen bij Ekoplaza werk je mee aan grotere biodiversiteit, vruchtbare bodem, beter klimaat, schoner water en eerlijke handel”, besluit Does.

Voedingscentrum: gevaarlijke aannames zonder onderbouwing

Volgens Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum, bevat Does’ claim gevaarlijke aannames zonder onderbouwing. Volgens Van der Vossen legt Does verbanden tussen corona en zaken als vitaliteit, biodiversiteit en gewasbeschermingsmiddelen die er niet zijn. Zo claimt Does dat een vaccin niet zo belangrijk is, maar dat de natuur versterkt moet worden. Je moet echter niet denken dat als je de natuur versterkt, virussen nooit meer zullen muteren. Dat is niet zo. Vaccinatie is juist erg belangrijk, het heeft in het verleden aantoonbaar virussen uitgeroeid en in bedwang gehouden. Om geen corona op te lopen, kun je beter de richtlijnen van het RIVM opvolgen, dan overstappen op een biologisch voedingspatroon.

Profileren ten koste van gangbaar

Het is niet overigens de eerste keer dat Ekoplaza biologisch profileert als deugend ten koste van ‘milieuonvriendelijk’ gangbare landbouw. In 2018 lanceerde Ekoplaza een nieuwe reclamecampagne: de enige gifvrije supermarkt. Volgens Ekoplaza was de gangbare landbouw met z’n gewasbeschermingsmiddelen verantwoordelijk voor massale insectensterfte en diverse gezondheidsproblemen. Biologische producten van Ekoplaza daarentegen zouden absoluut geen gif bevatten. De Reclame Code Commissie tikte Ekoplaza vervolgens op de vingers omdat ook in de biologische landbouw giftige natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast. Ekoplaza veranderde toen haar slogan in ‘meest giftvrije supermarkt’.