Druppelirrigatie heeft de voorkeur in strokenteelt

Voor strokenteelt heeft druppelirrigatie de voorkeur boven een beregeningskanon, maar eigenlijk ook boven een beregeningsboom. Dat vertelt Koen Klompe, bedrijfsleider van het praktijkbedrijf (‘fieldlab‘) van het project Boerderij van de Toekomst dat dit voorjaar in Lelystad van start is gegaan.

Teelt op stroken van 3 en 33 meter breed

Op het 25 hectare grote fieldlab is een belangrijke rol weggelegd voor de teelt op stroken van 3 en 22 meter breed. “Met de boom kun je door secties af te sluiten redelijk precies beregenen waar je wil, maar omdat een flink deel van de boom onbenut blijft, ben je inefficiënt bezig. Voordeel van druppelslangen is dat je dicht bij de planten vaker kleine beetjes kunt geven.”

Dit voorjaar is op het fieldlab met het kanon beregend. “Wat natuurlijk in dit droge voorjaar geen probleem was, alle gewassen konden het water goed gebruiken.’