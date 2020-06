Ctgb laat nieuwe middelen toe

Het nieuwe kiemremmingsmiddel Argos voor de opslag van consumptie- en zetmeelaardappelen is toegelaten.

Het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft het nieuwe kiemremmingsmiddel Argos toegelaten voor de opslag van consumptie- en zetmeelaardappelen. Argos is gemaakt op basis van sinaasappelolie.

Insure Duo en Ohayo

Ook Insure Duo is toegelaten. Dit is een schimmelbestrijdingsmiddel voor zaadbehandelingen in de teelt van wortelen, zaaiuien en zaaisjalotten. Een uitbreiding is gerealiseerd voor Ohayo. Dit middel wordt gebruikt als dompelbehandeling van bloembollen en mag nu ook worden gebruikt in aardappelen en de onbedekte teelt van zaaiui, eerste en tweedejaars plantui, zilverui, picklers, zaai- en plantsjalot.

Een uitbreiding naar de gewasbehandeling in lelie, gladiool, tulp, hyacint, narcis en iris wordt niet gehonoreerd.